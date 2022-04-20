Очевидно, на думку російського командування, така пропозиція має підвищити лояльність росіян.

Батькам убитих в Україні російських солдатів пропонують безкоштовно приїхати на впізнання. Така "пільга" вказана серед "заохочень" для контрактників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з наказом Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, тепер родичі вбитих в Україні військовослужбовців отримають можливість безкоштовно приїхати на впізнання і назад.

Двом членам сім'ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їх проживання (знаходження) видаються військові перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця впізнання військовослужбовця і назад, - прописано в новій формі "заохочення" для контрактників, які захочуть взяти участь у війні проти України.

Очевидно, на думку російського командування, така пропозиція має підвищити лояльність росіян до війни на території України. При цьому в розвідці нагадали, що російським військовослужбовцям і членам їх сімей тотально не виплачують обіцяні гроші.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

При цьому радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що у росіян виникла проблема з мобілізацією в армію.

Станом на 20 квітня в Україні російська армія втратила приблизно 20900 особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: