Росія заплуталася у свідченнях.

Російські ЗМІ 19 квітня опублікували дві суперечливі заяви щодо заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який вчора ЗС РФ атакували надпотужними бомбами.

Про це йдеться в публікаціях пропагандистських РІА Новости та РБК.

Напередодні "Азов", що обороняє місто від російських загарбників, опублікував відео, показавши немовлят, дітей і жінок з пенсіонерами, які ховалися в бомбосховищі заводу.

Як свідчать дати розміщення матеріалів, спочатку Міноборони РФ стверджувало, що тисячі цивільних на території найбільшого заводу є "вкидом" України.

Ця заява датована на сайті РБК 19 квітня 17:13.

Близько 17:10з'явилися повідомлення про те, що окупанти скинули потужну бомбу на один з об'єктів "Азовсталі", де перебували 300 осіб, у тому числі діти.

Вже о 22:58 того ж дня на РИА Новости вийшла друга новина про те, що Росія "гарантує безпечну евакуацію мирних громадян з "Азовсталі".

Росія вже не один раз пропонувала українським воїнам "здатися", щоб нібито зберегти собі життя. При цьому і далі заявляє, що має намір знищити "нацбати" в Маріуполі.

Українські військові місто не здають, але закликають світову спільноту вплинути на росіян і відкрити "зелені коридори".

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