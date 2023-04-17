За словами аналітиків, статус таких військових залишається незрозумілим.

Російська приватна військова компанія "Вагнера" може змушувати мобілізованих підписувати з ними контракти.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, російські джерела раніше заявляли про зникнення 100 мобілізованих в Луганській області після відмови підписувати контракт з "Вагнером". Пізніше з'явились кадри з геолокацією, які показують, як бійці ПВК затримують мобілізованих в Кадіївці, перед відправкою на підготовку.

"Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою "Вагнера", хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з "Вагнером", незрозумілий", - додають аналітики.

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Мобілізація в Росії

У Росії нещодавно спростили порядок мобілізації. Там створили єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає введення електронних повісток.

Після ухвалення закону росіяни у мережі почали активно критикувати владу. Зокрема, вони заговорили про революцію та втечу з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що законом про електронні повістки президент РФ Володимир Путін повернув кріпосне право в Росію. Фактично у РФ оголошена загальна мобілізація.

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