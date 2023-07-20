На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про ситуацію на напрямках, на яких Сили оборони продовжують наступ. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив Ковальов.

Він додав, що ЗСУ завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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"На напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

"В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - повідомив Ковальов.

Крім того, повідомив він, ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного.

"Продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - сказав речник.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 20 липня, Генштаб ЗСУ зауважив, що російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Врати РФ в Україні за минулу добу перевищили півтисячі окупантів. Загалом ЗСУ "мінуснули" понад 240 тисячь загарбників.

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