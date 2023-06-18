Бійці групи Курта зняли бої за свої камери.

Українські військові професійно знищують російських окупантів, які прийшли в нашу країну. Точні удари бійців наближають перемогу України.

Так, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав професійне знищення росіян групою Курта.

"Працює 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Професійне знищення ворога групою Курта", – написав генерал-полковник у коментарі до ролика у своєму Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники працюють на своїх позиціях і точно б'ють по російських окупантах. Бійці не розкривають, де саме ведуть бої та коли було записано відео.

Ситуація на фронті станом на 18 червня - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 17 червня, росіяни зосередили свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Всього сталося 26 бойових зіткнень.

При цьому українська авіація 14 разів вдарила за особовим складом окупантів. Крім того, захисники України знищили два ЗРК ворога.

Загальний бойові втрати армії Російської Федерації з 24 лютого 2022 року склали вже не менше 219 820 осіб.

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