Головком чекає відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з керівниками структурних підрозділів Генштабу, командувачами видів та родів військ, командирами окремих бойових військових частин і начальниками навчальних центрів та вищих військових навчальних закладів результати впроваджених змін у підготовці військових.

Як повідомив Сирський у Facebook, на нараді обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової Програми базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця.

"Для об’єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки", - зазначив головнокомандувач.

Відео дня

Сирський визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності впроваджених змін. За його словами, вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Головком чекає відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки.

Також Сирський зазначив, що на нараді торкнулися теми підготовки офіцерів тактичної ланки, зміст якої потребує удосконалення, у тому числі збільшення термінів навчання. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад.

Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності. Керівники військових вишів зробили три пропозиції.

"Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими", - зауважив Сирський.

Також Сирський наголосив, що бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів.

Військова підготовка в Україні - що треба знати

Напередодні Тимочко повідомив, що наступного року всі чоловіки віком від 25 років будуть зобов'язані пройти базову військову підготовку. Під час цього процесу люди отримають навички володіння зброєю. Крім того, в майбутньому це допоможе їм у разі мобілізації.

Раніше у Міносвіти повідомили, що зобов'яжуть усіх студентів третього курсу пройти базову військову підготовку. Наразі розгортають всі можливості для полігонної підготовки і з січня місяця розпочнеться підготовка інструкторів для аудиторної частини.

Вас також можуть зацікавити новини: