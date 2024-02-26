За словами президента, без допомоги США Україні буде не тільки важко отримати нові досягнення на полі бою, але й продовжувати захищатися цього року.

Без допомоги США Україні буде не тільки важко отримати нові досягнення на полі бою, але й продовжувати захищатися цього року. Про це в інтерв'ю CNN сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, час має вирішальне значення, оскільки Росія може спробувати новий наступ вже наприкінці травня.

"Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові. … Не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко", – підкреслив Зеленський.

Він повідомив, що нині новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану подальших дій: якщо Київ отримає допомогу США, він зможе почати відсіч Росії, якщо ні - йому доведеться зосередитися лише на захисті. Президент також розповів, що мав розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном щодо пакету допомоги та "почувався оптимістично після цієї розмови".

"Він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчні наші люди, наші солдати і мирні жителі. ... Якщо вони передумають, для нас це велика проблема", — резюмував Зеленський.

Допомога США Україні - останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав суму, на яку очікує Україна цього року від США. За його словами, Київ розраховує на допомогу від Вашингтону в розмірі 11,8 мільярдів доларів.

Як сказав Шмигаль, для України дуже важлива допомога США "цілісним пакетом військової та фінансової підтримки".

5 лютого Сенат США показав довгоочікуваний проект закону про допомогу Україні. Згідно з документом, на підтримку України хочуть виділити 60,1 млрд доларів.

13 лютого Сенат остаточно підтримав законопроект з допомогою для України. Тепер його має схвалити Палата представників.

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