Втрат і поранень серед українських бійців за минулу добу немає.

На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Минулої доби, 7 червня, позиції наших захисників обстріляли двічі - в районі Луганського та Лебединського.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, зокрема, повідомляється, що поблизу Лебединського окупанти відкрили вогонь по позиціях наших військових зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Втрат і поранень серед українських бійців за минулу добу немає.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що сьогодні з ранку бойовики встигли двічі порушити "тишу" на Донбасі.

"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко