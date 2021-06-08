На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Минулої доби, 7 червня, позиції наших захисників обстріляли двічі - в районі Луганського та Лебединського.
Як повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, зокрема, повідомляється, що поблизу Лебединського окупанти відкрили вогонь по позиціях наших військових зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
У районі Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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Втрат і поранень серед українських бійців за минулу добу немає.
"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що сьогодні з ранку бойовики встигли двічі порушити "тишу" на Донбасі.
"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.
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