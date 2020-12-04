Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

Бойовики продовжують блокувати роботу п'яти контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі.

Читайте такожОкупанти на Донбасі гатили з АГС та застосовували заборонені міниЯк повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, за рішенням командувача всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08:00 до 16:00.

"Російські збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар'їнка". Фактичний пропуск громадян здійснюється тільки в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодня і "Новотроїцьке" - двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблокують рух по дорожньому коридору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили на КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України - 5 тис. 603 осіб, на контрольовану територію - 5 тис. 078 осіб.

Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" 209 громадян та 36 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 112 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

"Серед заблокованих окупантами дорожніх коридорів лише через контрольний пункт "Мар’їнка" поодинокі громадяни здійснювали спробу перетину лінії розмежування до тимчасово окупованої території. Всі вони були невдалими, людей представники окупаційної влади повернули у зворотному напрямку", - розповіли у штабі.

Всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких 9 - навпроти КПВВ "Станиця Луганська", 2 - навпроти "Новотроїцького" і 3 - навпроти "Мар'їнка".

У штабі нагадали, що під час прямування з тимчасово окупованої території України проводиться температурний скринінг громадян.

Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.

Ситуація на Донбасі

4 грудня в результаті вогню ворожого снайпера в районі н. п. Луганське на Донбасі отримав поранення український військовий. За минулу добу на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета.

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Автор: Антоніна Доломанжи