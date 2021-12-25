У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.

За минулу добу збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Одного українського військового було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зокрема, в напрямку Новозванівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Неподалік Новолуганського терористи вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 25 грудня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.

Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню. Проте російські найманці його уже не дотримуються.

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