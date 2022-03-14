Пошкоджено щонайменше 37 об’єктів.

Під обстрілами російських окупантів опинилися 15 населених пунктів в Донецькій області.

Про це йдеться в оперативному зведення поліції Донеччини на 14 березня 2022 року.

Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Волноваха, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Андріївка, Святогірськ, Кам’янка, Павлівка, Зайцеве, Іванівка, Верхньоторецьке обстріляні російськими військами.

"Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені. Пошкоджено щонайменше 37 об’єктів, переважна більшість яких - житлові будинки мирних громадян. Інформація про жертви уточнюється", - зазначили в поліції.

Зокрема, окупанти обстріляли Авдіївку, пошкодивши коксохімічний завод, житлові будинки, школу, газогін.

Краматорськ зазнав ракетного удару, за попередньою інформацією, є вбиті. В Маріуполі - постійні авіанальоти. Люди не можуть вийти з бомбосховищ, вони у вкрай критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, вночі на 14 березня в Генштабі повідомили, що спроби російських окупантів захопити Маріуполь залишаються безуспішними - місто досі героїчно тримає оборону.

Також сповіщалося, що 13 березня гуманітарний конвой, який прямував до Маріуполя, знову повернувся до Бердянська.

"До міста продовжить рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами", - зазначили в поліції.

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