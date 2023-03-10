На тлі цього МіГ-17 українські воїни часто робили світлини та знімали відео з фронту.

У Бахмуті Донецької області російські окупанти підірвал літак-символ міста. На тлі нього українські воїни часто робили світлини.

Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, знищено пам'ятний МіГ-17, розташований у південно-західній частині Бахмута.

На кадрах з місця події видно, що літак-пам'ятник повністю зруйновано. Поруч лежать тільки уламки МіГа.

Відео дня

"Літак-символ Бахмута підірвано", - написав Бутусов, не розкриваючи деталей.

Бої за Бахмут: що відбувається у місті

Російські окупанти кілька місяців намагаються захопити Бахмут Донецької області. Місто щодня перебуває під щільним вогнем ворожої артилерії, авіації та штурмів піхоти. Як повідомляють у ЗСУ, за добу на Бахмутському напрямку фронту російські загарбники завдали 128 артилерійських ударів, відбулося 41 бойове зіткнення.

Росіянам вдалося оточити місто з трьох сторін. Українське командування вирішило продовжувати оборону. Наразі посилені бої йдуть на підступах.

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