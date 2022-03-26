Окупанти проводять обшуки у будинках місцевих для виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей.

На Херсонщині зафіксовані численні факти викрадення жінок та катування орками місцевих жителів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 26 березня.

"В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Водночас, в окремих населених пунктах Чернігівщини окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої "гуманітарної допомоги" серед місцевого населення для створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

"На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення", – додали у Генштабі.

Російські окупанти 1-го березня захопили місто Херсон. У них були плани проголосити там псевдореспубліку, але всі плани "розбилися" через місцевих жителів, які вийшли на мітинг під дулами російських автоматів.

25 березня видання The New York Times з посиланням на Пентагон написало, що російські окупанти більше не контролюють Херсон. Втім, наразі немає офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від представників України.

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