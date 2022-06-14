На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій.

На півдні України ворог обмежений у можливостях маневру на суходолі та має варіант тільки відступу на рубежі оборони.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook.

"На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, має варіант тільки відступу на рубежі оборони. Але з повітря противник здійснив 2 гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині", - розповів він.

Крім того, у районі Снігурівки відбувся повітряний бій: з винищувача Су-35 було випущено рекету "повітря-повітря" по парі українських Мі-8, гелікоптерам вдалось ухилитися, а противник, економлячи ракети, ретирувався.

За словами Назарова, протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА.

"На додачу до збитого ранком над Миколаєвом "Орлана-10", на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом "заземлено" вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер", - додав спікер командування.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: