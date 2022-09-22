Українські військові знищили ворожий безпілотник-розвідник.

На півдні ворог вночі завдав 3 авіаційних удари гвинтокрилами по позиціях Збройних сил України.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

"Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції із ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню, наніс 3 авіаційних удари гвинтокрилами армійської авіації", - сказав Назаров.

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Він додав, що для корегування вогню артилерії та авіації ворог запустив безпілотного розвідника в небо над Миколаївщиною. Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили цей безпілотник.

За словами Назарова, корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримає вздовж південно-східного узбережжя Криму 14 кораблів та катерів, серед яких 3 надводних носії крилатих ракет "Калібр" сумарним залпом 24 ракети. Також в угрупованні – три великих десантних кораблі.

"Хоча загроза десантної операції виглядає не дуже реалістичною, слід зважати на це. Ворог може активізувати ракетний терор, посилити обстріли, продовжуватиме запускати дрони-камікадзе", - додав Назаров, закликавши людей не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку.

Що відбувається на півдні України

Українські захисники з початку повномасштабного вторгення Росії тримають оборону на південному напрямку. Російські загарбники систематично обстрілюють міста та населені пункти.

Як повідомляв УНІАН, окупанти завдали удару по Очаківському порту в Миколаївській області іранськими дронами-камікадзе. Один з них був збитий ЗСУ, а інший - влучив у портовий буксир.

Кілька днів тому голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що Збройні сили України впевнено просуваються у Херсонській області.

За даними ОК "Південь", лише за добу наші воїни знищили кілька ворожих командних пунктів, склади боєприпасів та радіолокаційну станцію "Зоопарк".

Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що росіяни хочуть провести там більш контрольоване відведення сил, оскільки не хочуть повторення втечі з Харківської області.

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