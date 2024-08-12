За словами Дмитра Орлова, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових.

Пожежа, яка сталася на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) ввечері, 11 серпня, є провокацією російських окупантів, які зараз контролюють станцію. Про це в коментарі проєкту "Новини Приазовʼя" заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження технічної води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС.

"Градирні не працювали вже досить довгий час. Зазвичай вони працюють влітку та коли працює там досить суттєва кількість енергоблоків, бо деякі знаходились періодично в ремонтному стані. Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти", – розповів мер. Відео дня

Орлов не виключає, що таким чином, "окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових".

Пожежа на Запорізькій АЕС - останні новини

В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що пожежа на Запорізькій АЕС припинилася. Рівень радіації у Нікопольському районі, звідки фіксували пожежу, в нормі.

Як відомо, напередодні ввечері над Запорізькою АЕС помітили густий дим. Очільник РВА повідомив, що горіти можуть шини, які підпалили у градирні, - споруді для охолодження води атмосферним повітрям.

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