Запорізька АЕС і місто Енергодар вже 13-ту добу перебувають під контролем окупантів.

На окупованій Запорізькій АЕС військові формування загарбників продовжують підривати снаряди та міни, що не розірвалися під час обстрілів.

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформує у своєму Telegram.

"Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 13-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися під час обстрілів, але роблять це здебільшого безпосередньо на місці, де знаходять такі боєприпаси. Тобто де завгодно на території майданчику станції", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вчора унаслідок обстрілів російськими військами було пошкоджено високовольтну лінію електропередач ЗАЕС - Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції.

"Таким чином, із чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС було зменшено. Наразі здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії", - зазначає прес-служба.

Як розповідають у прес-службі, усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою харчових продуктів та ліків першої необхідності. Психологічний стан працівників АЕС і мешканців міста – складний, додали у компанії.

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