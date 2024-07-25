Якщо російські війська зможуть ще просунутись на 13,5 км, то досягнуть опорних пунктів-побратимів, які функціонують як свого роду ворота до Дніпровської області.

У квітні РФ скористалась хаосом перегрупування Сил оборони біля Авдіївки і атакували. Прориваючи позиції 115-ї механізованої бригади ЗСУ, яка нещодавно зайняла позиції в Очеретиному, 30-та мотострілецька бригада росіян швидко просунулася на захід. Вороже підкріплення кинулися в цей пролом і закріпило територіальні здобутки.

Як пише Forbes, зараз ситуація повторюється на цій же ділянці фронту. За останній тиждень окупаційні сили змогли просунутись на 6,5 км на захід від Очеретиного. Відомий український військовий кореспондент Юрій Бутусов назвав ситуацію "критично складною".

Зазначається, що у Росії все ще більше людей і важкої техніки, ніж в Україні, що дозволяє агресору витримувати більші втрати, ніж українці можуть прийняти. Тому, попри щоденні втрати у тисячі солдат, РФ продовжує атакувати й намагатися прорватись.

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На руку ворогу грає й плутанина серед українських командирів. Російський прорив навколо Очеретиного в квітні вивів українців з рівноваги.

"Російське командування атакує... ті бригади, які мають найслабше управління та організацію. Тобто ворог шукає не найвразливіші рубежі оборони, а найбільш вразливі підрозділи", – пояснив Бутусов, нібито натякаючи на 110-ту механізовану бригаду та 111-у бригаду територіальної оборони.

За його словами, у гіршому випадку українські війська на захід від Авдіївки повністю збиті з пантелику. Екіпажі безпілотників і війська радіоелектронної боротьби "розпорошені і неорганізовані".

"Найгірший сценарій для українців досить жахливий. Якщо російські війська — включно з 433-м, 506-м і 1195-м мотострілецькими полками — зможуть просунутися ще на 14,4 км на захід, вони досягнуть Мирнограда та Покровська, опорних пунктів-побратимів, які функціонують як свого роду ворота до Дніпровської області, яка досі залишалася під контролем України", - попереджають у виданні.

Український центр оборонних стратегій підрахував 27 спроб російських військ проникнути на нестабільну українську лінію на схід від Покровська в понеділок. Двадцять дві атаки не вдалися, але це означає, що п’ять з них досягли успіху.

"Не можу сказати, що українське командування не бачить і не розуміє критичної ситуації. Багато чого відбувається, ніхто з командирів не сидить, склавши руки", - додав стурбований Бутусов.

На його думку, допомогло б, якби українські РЕБ на цьому напрямку припинили глушити дружні сили. Воєнкор зазначив, що власне глушіння знищує значну кількість БПЛА ЗСУ.

Ситуація біля Очеретиного

Ще у травні Генштаб писав, що війська РФ намагаються вклинитися в оборону ЗСУ біля Очеретиного.

Нещодавно стало відомо про захоплення Прогреса на Донеччині. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що Прогрес - це село, яке замикає між собою лівий берег річки Вовча й Карлівське водосховище з виходом на Карлівку - Нетайлове. Він уточнив, що це така вісь, по якій росіяни намагалися після захоплення Авдіївки створити в перспективі собі буфер безпеки, повністю на південь від траси Т0511.

"Це траса, яка йде від Авдіївки через Очеретине і фактично на Покровськ. Створюючи саме такий буфер безпеки, південний фланг, фас, назвемо його так, вони мають можливість тримати, по-перше, оборону користуючись природною перепоною - це річка Вовча й Карлівське водосховище. По-друге, можуть сконцентрувати свої сили та засоби", - сказав Коваленко.

25 липня Bild написав, що окупанти захопили плацдарм навколо Очеретиного. Російська армія вторгнення захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного - Новоселівку Першу. Бій за стратегічне поселення тривав лише два тижні. Очікується, що тепер у цьому напрямі українські війська відійдуть за річку Вовча.

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