Цивільних викрали у місті Нова Каховка та селищах Виноградове й Горностаївка.

На Херсонщині окупанти у селищі Горностаївка викрали двох чоловіків через їх проукраїнську позицію та волонтерську діяльність. Рашисти знущаються з людей, грабують їхні домівки. А награбовані речі вони вивозять та БТРах та КАМАЗах.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"В смт. Горностаївка російські військові викрали двох місцевих жителів віком 54 та 71 рік за їх проукраїнську позицію й волонтерську діяльність. Нині місцеперебування чоловіків невідоме. Також цивільних викрали у місті Нова Каховка та с.Виноградове", - додав він.

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Крім того, за даними Янушевича, у Херсоні окупанти захопили два готелі в центрі міста. За попередньою інформацією, новою "власницею" приміщень є жителька Чорнобаївки.

Також у Херсоні росіяни обікрали приватні будинки у провулку 1-й Парковий та квартири на проспекті Будівельників. Забрали побутову та комп’ютерну техніку, одяг та навіть килими. Речі вивозили та БТРах та КАМАЗах.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти запасаються цивільним одягом, готуючись до втечі.

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