На південному напрямку можна буде посилити тиск, тому що, ймовірно, прибудуть резерви для ЗСУ, зазначив експерт.

Автор наукових видань, присвячених оборонно-промисловому комплексу України, Сергій Згурець розповів про операцію ЗСУ на півдні України.

Військовий експерт у ефірі "Еспресо" дав коментар.

"Руйнування російського фронту на Харківщині спричинило інформаційний вплив на угруповання російських військ на інших ділянках фронту та на Півдні, де ЗСУ тиснули противника підрозділами та вогневою потужністю - це все призвело до каскадного ефекту згортання оборони РФ. Було знищено 810 окрему бригаду морської піхоти РФ, яка тримала південну оборону. Є заяви, що ворог вже готовий здаватися, розуміючи безперспективність утримання правобережжя", - сказав Згурець.

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На південному напрямку можна буде посилити тиск, тому що, ймовірно, прибудуть резерви для ЗСУ, зазначив експерт.

"Можливо, у нас з'являються резерви сил, які звільняються від дій на Харківщині й можливо, нам вдасться посилити вогневий тиск на Півдні. Тому, що звільнення Півдня для нас вкрай важливе економічне питання з огляду виходів до наших портів", - додав Згурець.

Раніше була інформація, що підрозділи російських окупантів затиснуті на правому березі Дніпра і готові скласти зброю. Вони вишукують можливості вийти на контакт з українськими військовими.

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