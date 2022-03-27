Квітуче передмістя столиці наприкінці лютого перетворилося в епіцентр бойових дій.

Ірпінь – одне з перших міст, що піддались повномасштабному вторгненню російської федерації. Бої за місто-герой тривають і донині.

Відповідне відео оприлюднило Міністерство оборони України. Там обіцяють – українські військові обов’язково помстяться загарбникам за кожне зруйноване місто. Зокрема, за квітуче передмістя столиці.

Рашисти гатять без розбору: вони продовжують свідомо знищувати цивільні об’єкти Ірпеня, руйнуючи житлові будинки, школи і медичні заклади. ЗСУ роблять все можливе, щоб наша перемога настала якомога скоріше.

"Помстимося! Переможемо! Відбудуємо!", – наголошують в Міноборони.

Раніше УНІАН вже писав, що в Ірпінь повернулася українська поліція, місто зачищають від диверсантів. Втім, за словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, наразі головне завдання – допомога та евакуація жителів, які ще залишаються в Ірпені.

Наразі найнебезпечніші напрямки на Київщині:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве;

Дмитрівська громада;

Макарівська громада;

північ Вишгородського району;

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

У столичному регіоні руйнування від обстрілів окупантів зафіксовані у майже 50% громад.

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