Ігор Клименко зазначив, що російські окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь.

Національна поліція України відновила свою роботу в Ірпінь Київська область. Спецпризначенці зачищають місто від російських диверсійних груп

Про це повідомив голова Національної поліції Ігоря Клименка у Facebook.

"Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, місто зачищають від диверсантів, але головне завдання - допомога та евакуація жителів, які ще залишаються в Ірпені.

"Спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив глава Нацполіції.

При цьому він вказав, що російські окупанти обстрілюють Ірпінь.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України. Зокрема окупанти в спробі прорватися до Києва застрягли в містах-супутниках столиці - Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах. Тут велися активні бойові дії. У зв'язку з цим була організована евакуація громадян під обстрілами російської армії.

Станом на 11 березня за три дні вдалося евакуювати понад 22 тисячі осіб з гарячих точок Київської області - Ворзель, Гостомель, Буча, Ірпінь.

Також російські окупанти обстрілювали журналістів, в результаті 13 березня загинув кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений. Після чого мер міста Олександр Маркушин ввів заборону для журналістів на в'їзд в місто.

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