Петро Андрющенко зазначив, що окупанти на тимчасово захоплених територіях повертають елементи СРСР та РФ

Російські військові повернули в розбитий Маріуполь Донецької області дорожню автоінспекцію. Місцеві колаборанти активно допомагали окупантам.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він вказав, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях активно повертають елементи СРСР та Російської Федерації. За його словами, в Маріуполі війська РФ воскресили ДАІ.

"Поліпшення" кожен день. Назад в печери стає трендом в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти продовжують штурмувати завод" Азовсталь", де знаходяться українські військові та мирні жителі. Вони блокують спроби евакуації людей.

При цьому в самому місті Російські окупанти мають намір провести парад "полонених" до 9 травня, для цього вони хочуть переодягнути у форму українських військових цивільних. Так, Майже чотири тижні тому російські окупанти примусово вивезли з районів Гуглине, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків і утримують в приміщенні школи і клубу.

Крім того, полонених залучають на роботу з благоустрою в селі Безіменне та місті Новоазовськ під конвоєм російських військових.

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