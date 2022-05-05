Важкі бої точаться й далі, але загарбників на території заводу вже нема.

Українським захисникам, які тримають оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", вдалося відбити штурм окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, бої на "Азовсталі" тривають, а українські воїни мужньо протистоять переважальним силам противника.

"Вчора увійшли російські війська на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками. Наразі узагальнюємо інформацію", - розповів Арестович.

Інформація про прорив загарбників на "Азовсталь" з'явилася у ЗМІ вчора.

У зведенні Генштабу станом на 18:00 зазначалося, що російські загарбницькі війська здійснюють спроби знищення українських підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. Водночас росіяни не мають успіху.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про прорив окупантів на "Азовсталь" потребує уточнення.

Ввечері голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що окупаційні війська Росії вже на території "Азовсталі". Водночас зв'язок із українськими захисниками вже відновлено.

Сьогодні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар "Калина" розповів, що війська російських окупантів прорвались на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Українські бійці на території заводу вже третій день тримають оборону, наразі триває активний штурм.

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