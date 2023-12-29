Залужний також наголосив, що позаштатні помічники не мають повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача ЗСУ.

Головком ЗСУ Валерій Залужний звільнив свою позаштатну радницю Аллу Мартинюк, яка викликала скандал заявою про те, що родичі мобілізованих не мають впадати в істерику, оскільки все одно "всі помруть".

"Інформую, що з 28 грудня 2023 року я не маю помічників-консультантів на громадських засадах", – написав він.

Залужний також наголосив, що позаштатні помічники не мають повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою.

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Скандал із Аллою Мартинюк

Алла Мартинюк в інтерв'ю заявила, що родичам мобілізованих не потрібно впадати в "істерію", адже "все одно всі ми помремо". І тому, за її словами, краще померти героєм, ніж від того, що тебе зіб'є машина.

За це на неї вилилось чимало хейту від українців.

Згодом Мартинюк спробувала виправдатись, пояснивши, що її просто не так зрозуміли, і вона не агітувала посилати дітей на смерть, а мала на увазі, що "не треба думати про погане".

Також вона знову наголосила, що "ми всі не вічні, адже в країні війна", і тому краще померти на фронті, ніж від автомобільної аварії.

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