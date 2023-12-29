Вона заявила, що краще померти героєм, ніж від того, що тебе зіб'є машина.

Позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк заявила, що родичам мобілізованих не потрібно впадати в "істерію", адже все одно всі ми помремо. Таку "оптимістичну" заяву вона зробила в інтерв’ю каналу "Ісландія"

За її словами вона часто чує, що коли комусь вручають повістку, то матері мобілізованих "в істериці ледве не прощаються з життям своїх синів".

При цьому Мартинюк зазначила, що "не потрібно істерії", потрібно вірити, що їхні сини – герої, цвіт нації.

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"Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні. Краще піти з життя гідно, ніж йти по вулиці і на тебе впаде цеглина чи машина тебе переїде", - "оптимістично" заявила Мартинюк.

Водночас у коментарях під інтерв'ю піднялася хвиля обурення від українців. Їй, зокрема, докоряють за те, що вона дає свої цінні поради не з окопу, ризикуючи життям, а з тилу, а також проводять паралель із висловлюваннями російського диктатора Путіна, який теж заявляв, що краще загинути в бою, ніж спитися.

Хто така Алла Мартинюк

Алла Мартинюк - українська актриса, екс-солістка групи "Слівкі". У 2014 році вона відмовилася від роботи в Росії і стала волонтером в Україні. Зараз Мартинюк - позаштатна радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Мобілізація в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський під час своєї підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб. Згодом Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що велика кількість людей потрібна для посилення лінії зіткнення з російськими загарбниками.

Цього тижня Кабмін вніс у Раду новий законопроект про посилення мобілізації, який викликав широкий резонанс в українському суспільстві.

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