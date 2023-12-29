За її словами, її просто не так зрозуміли, і вона мала на увазі, що "не треба думати про погане".

Позаштатна радниця Залужного Алла Мартинюк поскаржилася на хвилю хейту після скандального висловлювання про смерть бійців ЗСУ та пояснила, що її просто не так зрозуміли.

Зокрема, вона розповіла, що після її інтерв’ю на каналі Ісландія на неї вилилось дуже багато хейту через невірну інтерпретацію її висловлювання – "дуже багато огидного писали і смерті бажали"

За її словами, її просто не так зрозуміли, і вона "ніколи в житті не казала і не агітувала посилати дітей на смерть".

"Там було дві думки. Перша думка про те, що не налаштовуйтесь на погане, що обов’язково ваша близька людина буде жива і він герой".

Наступна – як зазначила Мартинюк, абсолютно інша думка – була про те що все одно ми всі не вічні. Адже в країні війна.

"І захищаючи нашу державу можна загинути і піти з цього життя гідно, а можна померти і так просто, якщо ти йдеш по дорозі і на тебе щось впало… Це абсолютно дві різні думки", - наголосила Мартинюк.

Варто зазначити, що саме цю фразу про "гідну" смерть на війні українці в коментарях порівнювали зі схожим висловлюванням російського диктатора Путіна.

Заява Мартинюк - подробиці скандалу

Позаштатна радниця Залужного Алла Мартинюк в інтерв'ю заявила, що родичам мобілізованих не потрібно впадати в "істерію", адже "все одно всі ми помремо".

І тому, за її словами, краще померти героєм, ніж від того, що тебе зіб'є машина.

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