Олена Зеленська закликала поширити цю інформацію серед російського народу, щоб вони знали, що російські окупанти вбивають наших дітей.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала у своєму Facebook фотографії дітей, яких за 12 днів повномасштабної війни в нашій країні вбили російські окупанти.

"Я повинна про це розповісти. В Україні вже понад 38 загиблих дітей. І через обстріли мирних міст ця цифра може збільшуватися прямо зараз! Коли в РФ кажуть, що не воюють з мирним населенням – покажіть їм ці фотографії! Це обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти і погодилися на гуманітарні коридори? Скільком ще належить стекти кров'ю і загинути від голоду, щоб вони перестали знищувати цивільний транспорт і пропустили гуманітарні місії?",- написала Зеленська.

Також вона закликала поширити ці фотографії серед російських матерів, які своїм мовчанням дають згоду на вбивство українських дітей.

"Покажіть це російським матерям - нехай знають, що їхні сини роблять в Україні. Покажіть ці фото російським жінкам - ваші чоловіки, брати, співвітчизники вбивають таких же дітей, як ваші! І ви особисто відповідальні за смерть кожної української дитини, оскільки даєте мовчазну згоду на ці злочини. Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші", - додала Зеленська.

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