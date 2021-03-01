За даними Міноборони, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів.

Російські силові структури використовують територію України як полігон для випробування новітнього снайперського озброєння.

Читайте такожНа Донбасі підірвався український боєцьПро це пише Радіо Свобода.

В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що починаючи з 2016 року штатні снайпери з’явилися у першому та другому армійських корпусах "ДНР" і "ЛНР". Навчання цих підрозділів здійснюють інструктори з Росії.

За даними Міноборони, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів.

"Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід по застосуванню снайперського озброєння в сучасних конфліктах", – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

З 2016 року підготовку снайперів здійснюють на території окупованого Донбасу.

"За даними воєнної розвідки, у грудні минулого року на території України, в окупованих районах були проведені збори снайперських підрозділів із залученням офіцерів збройних сил Росії, які як інструктори прибули з території Ростовської області для проведення цих зборів, проведення окремих занять і контролю уже результатів підготовки снайперських підрозділів першого та другого армійського корпусів", - сказав Скібіцький.

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Автор: УНІАН