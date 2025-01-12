Уперше за останні десятиліття північнокорейська армія набуває реального військового досвіду.

Хоча на момент прибуття в Курську область солдатам КНДР не вистачало бойового досвіду, ситуація швидко змінюється. Українські бійці розповіли Associated Press, що північнокорейські солдати, які воюють на боці Росії, дисциплінованіші та методичніші, водночас вони професійніші, ніж їхні російські колеги.

Прес-секретар військової розвідки України Андрій Юсов зазначив, що вперше за останні десятиліття північнокорейська армія набуває реальний військовий досвід, і, за його словами, це "глобальний виклик" - не тільки для України та Європи, а й для всього світу.

Юсов зазначив, що північнокорейські війська використовують власну зброю та обладнання і навчилися справлятися з саморобними безпілотниками, начиненими вибухівкою, - досвід, якого немає навіть у деяких країн-членів НАТО.

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Згідно з доповіддю одного з підрозділів ЗСУ, північнокорейці носять російську військову форму з підробленими військовими посвідченнями в кишенях, і їх легко можна прийняти за російських солдатів.

Водночас північнокорейських солдатів легко помітити, оскільки вони пересуваються групами по три людини, з відстанню між солдатами від 3 до 5 метрів (ярдів). На відкритій місцевості вони рухалися розрізненими групами по п'ять-п'ятнадцять солдатів, що робило їх уразливими і призводило до великих втрат. Водночас під час нічних операцій їхні пересування були швидкими, і підрозділи орієнтувалися на маршрутах за допомогою червоних ліхтариків, йдеться у звіті.

"Вони швидкі, фізично добре підготовлені і діють строго за алгоритмом. Якщо роками відпрацьовувати одні й ті самі дії до такої міри, що їх можна буде виконувати із зав'язаними очима, це принесе свої плоди", - зазначив один із бійців ЗСУ в коментарі AP.

Водночас раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що північнокорейські солдати за всяку ціну уникають захоплення в полон. Як кажуть аналітики, це може бути пов'язано з внутрішньою пропагандою Північної Кореї, яка представляє полон як найвищу ганьбу.

"Потрапити в полон живим вважається зрадою країни, лідера і всього, за що вони виступають... Через ганьбу, пов'язану з капітуляцією, солдати повинні берегти останні кулі, щоб накласти на себе руки", - каже Сонгмін Лі з нью-йоркського Фонду прав людини, який дезертирував із Північної Кореї 2009 року.

Солдати КНДР у війні в Україні

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що КНДР планує збільшувати свій контингент у Росії. Він зазначив, що Північна Корея готується до власної війни, а тому потребує досвідчених військовослужбовців.

Днями стало відомо, що Україна захопила в полон солдатів із КНДР. В одного із солдатів був російський військовий квиток на ім'я іншої людини, зареєстрованої в Росії. Під час допиту полонений заявляв, що нібито їхав на навчання, а не на війну проти України. Він також підтвердив "значні" втрати серед північнокорейських солдатів у Росії.

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