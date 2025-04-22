Росіяни перед Великоднем намагались прорвати оборону на Запорізькому напрямку, пішовши на масований штурм позицій Сил оборони України.
Офіційний канал спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" опублікував відео з кадрами знищення російського угруповання та повідомив про значні втрати окупантів.
"Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан". Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами", - мовиться у повідомленні.
Але щойно ворожі колони рушили, почалася робота операторів FPV "Artan Syndicate" та артилеристів "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення.
Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - повідомив командир "Артану" "Титан".
"Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів", - повідомили у підрозділі розвідки.
Війна в Україні - РФ йде у масовані штурми
Як повідомляв УНІАН, зокрема у березні були опубліковані кадри з успішними діями Сил оборони з розгрому колон ворога під Торецьком на Донеччині та у Серебрянському лісі на Луганщині.
Так, на Торецькому напрямку замість "традиційних" малих груп росіяни задіяли броньовану техніку, яка перевозила десант. Ворожу колону помітили аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони.
У Серебрянському лісі Сили оборони України розгромили російську бронетехніку, яка була прихована для наступу на позиції ЗСУ. Було уражено багатоцільовий транспортер-тягач та знищено чотири бойові бронемашини.