Ворог рушив на позиції українських оборонців колонами, задіявши більше 300 чоловік, понад 50 одиниць техніки, переважно броньованої.

Росіяни перед Великоднем намагались прорвати оборону на Запорізькому напрямку, пішовши на масований штурм позицій Сил оборони України.

Офіційний канал спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" опублікував відео з кадрами знищення російського угруповання та повідомив про значні втрати окупантів.

"Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан". Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами", - мовиться у повідомленні.

Але щойно ворожі колони рушили, почалася робота операторів FPV "Artan Syndicate" та артилеристів "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення.

Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій", - повідомив командир "Артану" "Титан".

"Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів", - повідомили у підрозділі розвідки.

Війна в Україні - РФ йде у масовані штурми

Як повідомляв УНІАН, зокрема у березні були опубліковані кадри з успішними діями Сил оборони з розгрому колон ворога під Торецьком на Донеччині та у Серебрянському лісі на Луганщині.

Так, на Торецькому напрямку замість "традиційних" малих груп росіяни задіяли броньовану техніку, яка перевозила десант. Ворожу колону помітили аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони.

У Серебрянському лісі Сили оборони України розгромили російську бронетехніку, яка була прихована для наступу на позиції ЗСУ. Було уражено багатоцільовий транспортер-тягач та знищено чотири бойові бронемашини.

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