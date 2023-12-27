Росіяни застосували у грудні новий тип газових гранат з вмістом невідомої хімічної речовини.

Українські захисники констатують тенденцію до збільшення окупантами хімічних атак. Про це йдеться у повідомленні Служби зв`язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

"Силами оборони зафіксовано 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин", - мовться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

Відео дня

"14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини", - повідомляє Командування.

Наразі 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Служба безпеки України.

Окупанти вдаються до хімічних атак

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому американський Інститут з вивчення війни (ISW) повідомив, що окупанти використовують хімічну зброю на лівому березі Херсонщини. За даними ISW, гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який застосовується проти розгону демонстрантів.

У неділю, 25 грудня, низка західних ЗМІ повідомили, що Росія нібито використала хімічну зброю на двох напрямках фронту. Зокрема, йдеться про Бахмутський та Сватівський напрями.

Зазначалося, що найімовірніше росіяни використали хлорпікрин, якого "в запасах чимало". Крім того, ця зброя вже неодноразово використовувалась окупантами проти українських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: