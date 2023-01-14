На території одного з підприємств у Голосіївському районі виникла пожежа.

Співробітники ДСНС ліквідували наслідки ранкової атаки російських окупантів по Києву. Вони також розповіли, які саме пошкодження викликав удар.

Як повідомили в прес-центрі служби в офіційному Telegram-каналі: "У Голосіївському районі за однією адресою, внаслідок падіння уламку ракети на територію одного із підприємств, виникла пожежа в складській металевій будівлі на площі 20 кв. м та пошкоджено віконні блоки в поруч розташованому 2-поверховому корпусі. До ліквідації наслідків залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки".

У Дніпровському районі, за даними ДСНС, уламок ракети впав на відкритій території біля будівлі одного з підприємств. Через це на площі приблизно 25 метрів квадратних було пошкоджено комунікації, стіну і вибиті вікна. Пожежі на місці не було, тому для ліквідації наслідків задіяли 9 осіб та 2 одиниці техніки.

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Атака російських окупантів по столиці 14 січня: що відомо

Приблизно о 7 годині ранку в столиці пролунали вибухи. Відразу після цього зазвучала повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що рашисти атакували місто ракетами.

Пізніше з'явилася інформація про удар по об'єкту інфраструктури. Частина уламків ракет також приземлилися на територію "Музею у Пирогові". На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ПС ЗСУ пояснили, що повітряну тривогу не оголосили під час ударів по столиці, тому що окупанти використали балістичні ракети. А наша армія не володіє технікою для їх виявлення і знешкодження.

На момент написання новини на всій території України, за винятком західних областей, оголошено тривогу. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в повітряному просторі зафіксовано ракети.

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