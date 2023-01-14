Жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає.

У Києві прогриміли вибухи, на тлі чого у деяких Telegram-каналах, зокрема пропагандистських, почали писати про нібито наступ з Білорусі. Насправді ж ранкові звуки вибухів у столиці та області не пов'язані з військовими діями.

Ситуацію прокоментував генерал-лейтенант, начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. Він заспокоїв українців.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає. Вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза - ви б почули сигнал тривоги", - повідомив генерал-лейтенант, начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Павлюк також наголосив, що причина вибухів буде повідомлена окремо. Відомо, що до та після них у столиці та області не оголошували повітряну тривогу.

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