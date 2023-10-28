Також знешкоджено майже 80 російських танків, броньованих машин та артилерійських систем.

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України ліквідували майже 230 російських військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки росіян.

Як повідомляє СБУ, впродовж тижня вдалося знищити 228 окупантів. Крім того, знешкоджено 19 ворожих танків, 38 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки, 57 одиниць автотранспорту, 1 камеру відеоспостереження та 44 фортифікаційні споруди.

Водночас, спецпризначенцям вдалося ліквідувати й два склади з боєкомплектом росіян.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за добу на Таврійському напрямку українським військовим вдалося знешкодити 529 російських загарбників. Крім того, було знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини, артсистеми тощо.

Водночас, за даними Міноборони, лише під час наступу ворога на Авдіївку Силам оборони України вдалося ліквідувати близько 4 тисяч російських загарбників.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 298 тис. 420 військових РФ, 740 з яких - впродовж минулої доби. Також ліквідовано понад 5 тисяч танків, майже 9,8 тисяч бойових броньованих машин, понад 7 тисяч артилерійських систем тощо.

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