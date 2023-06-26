Україна має отримати додаткові бойові машини піхоти Bradley та броньовані машини Stryker.

США 27 червня мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $500 млн.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. Нова допомога передбачатиме надання Україні додаткових бойових машин піхоти Bradley та броньованих машин Stryker. Ця техніка буде передана Україні із запасів Міністерства оборони США відповідно до повноважень президента Джо Байдена.

Як зазначає телеканал, Україна втратила декілька броньованих видів техніки у перші дні контрнаступу, який, на переконання посадовців США, був розпочатий на початку червня.

Відео дня

На минулому тижні американські та Західні посадовці говорили, що український контрнаступ наразі не виправдовує очікувань, а російські оборонні лінії добре укріплені.

Попередній пакет допомоги США, оголошений на початку червня, оцінювався на рівні $325 млн і включав нові системи протиповітряної оборони і ракетні системи для України.

США вже надали Україні безпекової допомоги на суму понад $39 млрд з початку повномаштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Допомога США Україні

13 червня 2023 року США оголосили про виділення Україні нового пакету додаткової військової допомоги на суму $325 млн. До нього увійщли боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, а також БМП Bradley.

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