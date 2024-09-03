За словами Джона Кірбі, РФ намагається покарати українців "за власне вторгнення в цю країну".

США продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні". Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

Зокрема, він висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару по Полтаві.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - зазначив Кірбі. Відео дня

Атака РФ по Полтаві 3 вересня - останні новини

Внаслідок атаки РФ по Полтаві у вівторок, 3 вересня, загинули 50 осіб, кількість постраждалих зросла до 271, рятувальники працюватимуть і вночі. Про це повідомила Державна слуужба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на місці удару працює понад 50 одиниць техніки, залучено приблизно 220 рятувальників, а також кінологічні розрахунки.

Кожні 15-20 хвилин оголошується режим тиші, аби рятувальники могли почути людей. Проводиться демонтаж аварійних конструкцій.

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