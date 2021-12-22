Американці називають заяви російського міністра брехнею і закликали росіян припинити неправдиву риторику.

Представник Пентагону Джон Кірбі назвав "неправдивими" заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо провокацій США на Донбасі з хімзброєю. А представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що не "Україна чи Сполучені Штати", а Росія відповідає "за ескалацію напруги" на Донбасі.

"Ці... ці заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими", - цитує Кірбі сайт Пентагону.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву, підбурюючу риторику і вжити кроків для деескалації напруги, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", написав Нед Прайс у Twitter. - "Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія та її представники відповідають за ескалацію напруги, а не Україна чи Сполучені Штати".

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буцімто 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію. Йдеться, нібито, про міста Авдіївка і Червоний Лиман.

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