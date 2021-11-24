У навчаннях також взяли участь винищувачі ВПС Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Туреччини.

Пентагон підкреслив, що військові навчання з участю винищувачів командування США й країн-союзників НАТО у Чорноморському регіоні були заздалегідь анонсовані й проведені з дотриманням міжнародного права.

Про це повідомляє Голос Америки.

Так Міноборони США відреагувало на слова очільника російського оборонного відомства Сергія Шойгу про нібито "відпрацювання ядерного удару по Росії".

Україну та США Москва, своєю чергою, звинуватила у нібито "провокаційній і безвідповідальній поведінці", вказавши на постачання Україні озброєння, застосування безпілотників "Байрактар" проти підтримуваних Кремлем бойовиків на Донбасі тощо.

Читайте такожНімеччина наполягає на поверненні Росії за стіл переговорів у "нормандському форматі""Міністр оборони Росії підкреслив, що в ході навчання сил США Global Thunder десять американських стратегічних бомбардувальників відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії як із західного, так і зі східного напрямків, - йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ, - Мінімальне віддалення від нашого державного кордону становило 20 кілометрів", – інформувала прес-служба МО РФ.

Пентагон звертає увагу, що про навчання попереджали.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів", - заявив офіційний представник Пентагону, підполковник Антон Семельрот у письмовій відповіді Російській службі "Голосу Америки".

У навчаннях також взяли участь винищувачі ВПС Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Туреччини.

Як писав УНІАН, російський президент Володимир Путін обурився проведенням військових навчань у Чорному морі та м’якою реакцією Європи на застосування Україною дронів Bayraktar з метою захисту позицій на Донбасі.

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Автор: Яна Ставська