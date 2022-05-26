У США вважають, що навіть з урахуванням досить серйозних втрат РФ як і раніше володіє достатніми технічними можливостями для продовження війни.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України російські війська постійно несуть серйозні втрати у військовій техніці.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерело в Міноборони США.

Як пише видання, окупаційні російські війська втратили:

близько 1000 танків;

понад 350 артилерійських знарядь;

близько 30 винищувачів-бомбардувальників;

близько 50 вертольотів.

Однак у США вважають, що навіть з урахуванням досить серйозних втрат РФ як і раніше володіє достатніми технічними можливостями для продовження війни.

"У росіян тут дійсно є перевага за кількістю коштів, які вони можуть застосувати в цій боротьбі, людей, техніки та зброї, і ми просто повинні враховувати це", — зазначило джерело в Пентагоні.

Втрати росіян станом на 26 травня:

Українська армія наближає кількість знищених загарбників до 30 тисяч. За минулу добу вороже військо поменшало на півтори сотні солдатів.

Близько тисячі рашистів взято в полон. За 91 день повномасштабного вторгнення Росії число знищених танків перевалило за 1300, а число розбитих бойових броньованих машин склало 3235.

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