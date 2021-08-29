Це Андрій Вискребець із 74-го розвідбатальйону.

Стало відоме ім’я бійця, який загинув 27 серпня в результаті обстрілів на Донбасі. Це Андрій Вискребець із 74-го розвідбатальйону.

Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

"На жаль на Сході знову втрати. І знову у 74 ОРб. Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович", - йдеться у повідомленні.

Андрій захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРб.

У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Раніше в українській делегації в Тристоронній контактній групі заявили, що Росія намагається зірвати переговори Володимира Зеленського і Джозефа Байдена, загострюючи ситуацію на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Катерина Гірник