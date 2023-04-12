Угруповання російської авіації в Білорусі зменшилося.

Авіаційне угруповання ВКС РФ на території Білорусі суттєво зменшилося. Зараз там знаходяться 12 російських літаків і 12 вертольотів.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", станом на 12 квітня 2023 року, в Білорусі знаходяться вісім бомбардувальників: 6 одиниць Су-34 і 2 Су-24МР, які знаходяться на аеродромі "Барановичі".

Крім того, на аеродромі "Барановичі" знаходяться чотири російські винищувачі. Йдеться про Су-30 / Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС РФ. Водночас на аеродромі "Мачулищі" знаходяться 12 одиниць вертольотів Мі-8 і Мі-24.

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У моніторинговій групі нагадали, що угруповання російської авіації в Білорусі скоротилося 6 квітня.

"З РБ в РФ полетіли три винищувачі-перехоплювачі МіГ-3К і два винищувачі Су-30СМ. А 2 березня літак ДРЛО А-50У після отриманих пошкоджень полетів на 325-й авіаційний ремонтний завод в Таганрозі", – йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Білорусі

12 квітня в Білорусі помітили ешелон з військовою технікою. Так, в Гомелі транспортували не менше 10 автомобілів ГАЗ-66 з білими колесами. Це говорить про те, що ця техніка була знята зі зберігання.

Раніше Білорусь перекинула військову техніку до кордону з Литвою. Ешелон з військовою технікою прибув на станцію Гудогай в декількох кілометрах від кордону. Перевезли не менше 20 одиниць військової техніки.

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