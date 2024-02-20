Федоров каже, що є спосіб відключати термінали окупантам.

Україна запропонувала американському аерокосмічному приватному підприємству SpaceX алгоритм, який доможе зупинити використання терміналів Starlink російськими військами.

Про це розповів український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Суспільному. За його словами, зараз Міністерство комунікує зі SpaceX в цьому питанні. Компанія могла б відключити свої термінали на окупованих територіях, однак Україні важливо, що вони там працювали. "Є інший спосіб, як зробити, щоб наші "Старлінки" працювали, а решта - ні", - додав міністр.

Відповідаючи на питання, чи є зв'язок між появою цих терміналів у окупантів і заявами Ілона Маска про війну в Україні, Федоров сказав, що не вірить в це. "Було логічно, що росіяни почнуть їх через треті країни закуповувати. В них були "Старлінки", просто зараз їх стало трохи більше. Хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизовувати", - сказав він.

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Також міністр запевняє, що не побоюється припинення роботи цих терміналів одного дня. "Для окремих місій, типу на морі, ми використовуємо інші системи зв’язку - спеціальний військовий супутниковий зв’язок, резервний зв’язок третіх, четвертих компаній. Але "Старлінки" залишаються базовою інфраструктурою по лінії фронту і думаю, все з ними буде добре і далі", - додав Федоров.

Росіяни використовують "старлінки" на фронті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому в мережі почали писати, що російські окупанти масово використовують Starlink на окупованих територіях України.

Ілон Маск заявив, що жоден Starlink не продали Росії напряму або побічно. В українській розвідці відповіли, що країна-агресор закуповує їх в арабських країнах. Крім того, термінали знаходяться у вільному продажі на території Росії.

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