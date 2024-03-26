Ефективність Starlink як інструменту зв'язку робить супутниковий інтернет мішенню для зростаючої торгівлі на чорному ринку по всьому світу.

Розслідування виявило безліч прикладів незаконної торгівлі та активації комплектів Starlink. Способи контрабанди і доступність Starlink на чорному ринку свідчать, що неправомірне використання системи зв'язку є глобальною проблемою, що викликає питання про контроль компанії над своєю продукцією, пише Bloomberg.

У Ємені, де триває десятирічна громадянська війна, урядовий чиновник визнав, що Starlink широко використовується. Або візьмемо Судан, де війна триває вже рік і призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності та втечі мільйонів людей зі своїх домівок. За словами західних дипломатів, в умовах, коли звичайний інтернет не працює вже кілька місяців, солдати воєнізованих сил швидкої підтримки використовують цю систему для логістики.

Starlink забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету, що транслюється з мережі з приблизно 5500 супутників, які SpaceX почала розгортати у 2019 році. Starlink, що налічує вже близько 2,6 мільйона клієнтів, може стати одним з основних джерел доходу для SpaceX, компанії, яка починалася як спосіб Маска здійснити свою мрію про дослідження Марса, а тепер стала найважливішим приватним підрядником космічної програми уряду США.

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Starlink планує запустити десятки тисяч додаткових супутників, щоб забезпечити зв'язком місця, занадто віддалені для наземного широкосмугового зв'язку або відрізані від світу внаслідок стихійного лиха чи конфліктів.

Однак SpaceX спочатку необхідно укласти угоди з урядами кожної території. Там, де їх немає, люди "продовжують користуватися Starlink без належного контролю - це абсолютно незаконно і, звісно, не повинно бути дозволено, але це важко контролювати", - каже експерт із геопростору, управління та ризиків в Африці Мануель Нтумба.

Зростаючий чорний ринок Starlink виник у регіонах з нестабільним зв'язком, де високошвидкісний і надійний інтернет приваблює як бізнес, так і споживачів.

Багато в чому саме ефективність системи Starlink як засобу зв'язку зробила питання її використання настільки делікатним. Збройні сили США - один із клієнтів. ВПС тестували термінали в Арктиці і назвали їх "надійними і високопродуктивними". Ці ж властивості зробили систему Starlink життєво важливою для українських військових.

Комплекти Starlink продаються для використання у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи перебувають під санкціями США вже майже десять років. На карті зон покриття на сайті Starlink ця південноамериканська країна не позначена. Однак реклама в соціальних мережах рекламує пакетні пропозиції на обладнання Starlink, яке широко доступне і викликає захоплення своєю надійністю і мобільністю в країні ізольованих скотарських ранчо і золотих копалень.

Використання Starlink у Судані показує, як термінали доставляються в країну, що перебуває під міжнародними санкціями.

Інтернету в Судані немає з початку лютого. За словами західних дипломатів і бізнесменів, які використовують пристрої, військовослужбовці сил швидкого реагування та місцеві підприємці незаконно ввозили пристрої Starlink у суданський регіон Дарфур за допомогою організованої мережі, яка реєструвала пристрої в Дубаї, а потім перевозила їх в Уганду літаком і далі дорогою до Судану через Південний Судан.

Золотодобувачі у віддалених районах уздовж кордонів Південного Судану і ЦАР отримували послуги Starlink ще до війни від торговців, які працюють у місті Ньяла в Південному Дарфурі. На своєму сайті Starlink повідомляє, що "дата початку обслуговування в Судані наразі невідома".

У ПАР, де народився Маск, уряд поки що не схвалив заявку Starlink на роботу, але це не заважає процвітаючій там торгівлі терміналами. У групах Facebook можна знайти постачальників, які пропонують купити й активувати комплекти в Мозамбіку, де компанія має ліцензію, а потім доставити їх через кордон південноафриканським клієнтам.

Адміністрація президента Джо Байдена може посилити експортний контроль, застосовуваний до Starlink, щоб не допустити потрапляння терміналів до рук супротивників Америки, вважає колишній співробітник уряду США. Консультант із безпеки каже, що реальний спосіб - це геолокація комплектів, коли їх увімкнено, і блокування тих, які порушують експортний контроль США. Це вимагатиме від компанії співпраці, сказав співрозмовник.

Starlink у руках російських окупантів - деталі

Російські війська все частіше використовують супутникові системи Starlink у війні проти України. Про це йдеться в журналістському розслідуванні німецького видання Welt.

Журналісти зазначають, що однією з ключових переваг української армії був добре налагоджений зв'язок, зокрема через термінали супутникового зв'язку Starlink. Але тепер російська армія також дедалі частіше використовує такі ж термінали. Докази журналістам надали бійці розвідувально-аналітичного центру бригади "Буревій", що діє у складі Нацгвардії на Донеччині.

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