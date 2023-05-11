Там попередили, що будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя і "нею воюють, а не інформують".

Кількість російських обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Таким чином, заяви окупантів про так званий "снарядний голод" не відповідають дійсності. "Тобто стріляти є чим", - підкреслила Маляр.

Вона попередила, що будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя і "нею воюють, а не інформують". "Ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Вони взмозі спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах", - пояснила ситуацію заступниця міністра.

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Крім того, як зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, заголовки про те, що російські війська йдуть з Бахмута неправдиві. "Щодо гучних заголовків "Російська армія відступає від Бахмута" - ні, це не так", - підкреслив він.

Аналітик зазначив, що ситуація в Бахмуті дійсно дуже динамічна, що стало наслідком титанічних зусиль українських військових, але говорити про втечу окупантів поки рано, "хоча це неминуче".

Заяви ватажка ПВК "Вагнер" про вихід з Бахмута

Деякий час тому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що його найманці залишають Бахмут через брак боєприпасів.

У ЗСУ заявили, що Пригожин блефує, оскільки в Бахмуті, як і раніше, тривають важкі бої. При цьому в ОП заявили, що публічна перепалка між Пригожиним, Кадировим і Шойгу - це відволікання уваги.

Як пояснили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), невиконання Пригожиним погроз піти з Бахмута через брак боєприпасів вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від міноборони РФ. "Пригожин спробував шантажувати Міноборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут, щоб він міг самостійно заявити про перемогу в місті", - пояснили аналітики.

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