В Інституті заявили, що, за деякими даними, "вагнерівці" безуспішно намагалися прорватися до Хромово, щоб блокувати українські наземні логістичні лінії в Бахмут.

Російські війська продовжують просуватися в межах Бахмута. Геолокаційні кадри показали, що окупанти просунулися далі в західній частині міста.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ завдали удару з HIMARS по в'язниці "вагнерівців" недалеко від Бахмута, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цьому твердженню.

Також аналітики звернули увагу на те, що Пригожин оголосив, що його найманці не будуть виведені з Бахмута до 10 травня, як він раніше говорив, незважаючи на те, що Міноборони РФ не надало "Вагнеру" додаткові снаряди. Він заявив, що його найманці продовжать воювати в Бахмуті і вимагати від російського Міноборони боєприпаси.

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Аналітики вважають, що невиконання Пригожиним погрози піти з Бахмута вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від міноборони РФ. "Пригожин спробував шантажувати Міноборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут, щоб він міг самостійно заявити про перемогу в місті", - пояснили аналітики.

Крім того, аналітики вказали на те, що російський добровольчий батальйон "Невський" стверджував, що воює під Бахмутом, однак, за даними ISW він був перекинутий в Україну в деградованому стані.

В Інституті заявили, що, за деякими даними "вагнерівці" безуспішно намагалися прорватися до Хромово і активно блокувати українські наземні логістичні лінії в Бахмут. А речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив про вісім сутичок в районі Бахмута.

На думку аналітиків, це може свідчити про те, що недавні заяви про посилення операцій "Вагнера" в місті і його околицях не відображають зусиль зі збільшення темпів операцій.

Ситуація в Бахмуті

У місті йдуть важкі бої. Окупанти кинули всі сили на захоплення Бахмута, проте українські військові продовжують тримати оборону.

Сьогодні вранці в Генштабі повідомили, що російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там росіяни провели 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут і Мар'їнка.

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