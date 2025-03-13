Також аналітики заявляють, що російські війська просунулися через міжнародний кордон у Сумській області.

Російські війська продовжують наступ у Курській області та захопили місто Суджа. Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, свідчать про те, що російські сили захопили Суджу і просунулися до південної частини Заолешенки (безпосередньо на північний захід від Суджі)", - йдеться у звіті.

При цьому джерело, пов'язане з українською військовою розвідкою, заявило, що українські сили почали відхід із Суджі, пишуть аналітики.

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Російські воєнкори приписують захоплення Суджі бійцям 11-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), 22-го мотострілецького полку і 2-ї бригади спецназу.

Крім того, у звіті зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Басівки, через міжнародний кордон у Сумській області.

Російські воєнкори стверджують, що російські сили просунулися в районі Свердліково (на північний захід від Суджі), на захід від Козачої Локні (на північ від Суджі), у межах Заолешенки, у південно-східній Гончарівці (на північний захід від Суджі), на захід від Курилівки, на північ від Гуєвого (обидва на південь від Суджі), а також на південний захід від Журавки (на захід від Суджі у Сумській області) та на захід від Олександрії (на південь від Суджі у Сумській області). Вони також стверджували, що бої тривають у районі Заолешенки, Гончарівки, Гуєвого і безпосередньо через міжнародний кордон у Сумській області в районі Журавки, Новенького і Басівки.

Ситуація в Курській області - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в передмістях Суджі Курської області та районах навколо тривають активні бойові дії.

Він додав, що підрозділи ЗСУ в разі необхідності здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Сирський запевнив, що незважаючи на "посилений тиск російсько-північнокорейської армії, триматимемо оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно і необхідно".

Також, за інформацією росЗМІ, диктатор Володимир Путін уперше з початку операції ЗСУ на території Курської області приїхав у регіон. Там він провів нараду з командуванням і робив низку заяв.

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