На підході до мосту з боку Криму помічено кран або земснаряд.

Росія, ймовірно, зайнялася будівництвом нового бар'єрного захисту біля Кримського (Керченського) мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами.

Про можливий початок інженерних робіт на підході до мосту повідомила моніторингова група "Кримський вітер", посилаючись на дані супутникового знімка.

Відповідний кадр опублікував OSINT-дослідник H I Sutton.

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"Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій якості не бачив)", - вказав він.

"Кримський вітер" зазначає, що початок відповідних робіт може свідчити про спробу РФ облаштувати міст "бар'єрним захистом". Йдеться про загородження, аналогічні до тих, які РФ вже поставила далі вздовж мосту, вказують аналітики.

Для захисту Кримського мосту треба море перетворити на озеро

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що для РФ є на 100% надійний спосіб убезпечити Керченський міст від українських атак. Однак, в цьому випадку, потрібно буде "перетворити море на озеро". Тільки так окупанти зможуть повністю перекрити підходи до мосту.

Раніше війська РФ були зайняті тим, що намагалися встановити бонові загородження в районі найбільш небезпечної, з їхньої точки зору, зоні моста.

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