Компанії постачали машини, деталі до них та інші послуги для будівництва мосту.

Прокуратура Нідерландів оштрафувала чотири голландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік за допомогу Москві в будівництві Кримського мосту, повідомляє Reuters.

Зазначається, що вісім осіб були засуджені до громадських робіт на строк від 20 до 60 годин, а компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 000 євро (169 000 доларів).

"Компанії, які були залучені, постачали машини, деталі машин та інші послуги для будівництва мосту через Керченську протоку… Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду", - повідомили в прокуратурі.

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Також повідомляється, що одна з компаній отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг в розмірі 71 330 євро. Ця незаконно отримана вигода була конфіскована голландським прокурором.

У прокуратурі не назвали причетних компаній.

Кримський міст - що відомо

Кримський міст з'єднує півострів Крим з територією Росії через Керченську протоку. Будівництво мосту розпочалося у лютому 2016 року після незаконної окупації Криму Росією. Міст був відкритий для автомобільного руху у травні 2018 року та для залізничного руху у грудні 2019 року.

Україна періодично атакує Кримський міст, завдаючи йому пошкоджень.

Зокрема, 17 липня під час атаки на міст було знищено частину, якою пересувається автомобільний транспорт. Для відновлення пошкодженої ділянки росіянам знадобилося майже два місяці.

Для захисту мосту від українських морських дронів росіяни затоплюють поблизу нього баржі та пороми і створюють бонові загородження. Водночас, на думку експертів, це дещо ускладнить роботу надводних дронів, однак не унеможливить її.

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