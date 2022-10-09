Наша авіація завдала низку ударів по опорних пунктах ворога.

Збройні сили України на півдні знищили понад 80 окупантів, три склади з боєприпасами та пункт управління ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"Ворожа авіація 4 рази атакувала позиції Сил оборони, а наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині і в Баштанському районі Миколаївщини. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, за результатами яких вже підтверджено, що вороже військо схудло на 83 рашисти, 4 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", 2 міномети 120-го калібру, 7 одиниць авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка. Знищено 3 склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та 1 пункт управління в Каховському.

Контрнаступ ЗСУ 2022 - важливі новини

Армія України пішла у контрнаступ наприкінці серпня. Пізніше стало відомо, що деокупована майже вся територія Харківської області.

4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили від окупантів десятки населених пунктів.

6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу нашої армії - бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що з 1 числа наші воїни у Херсонській області звільнили 29 населених пунктів.

Станом на 8 жовтня на українській землі ліквідовані понад 62 тис. супротивників.

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